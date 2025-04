Prima pagina Corriere dello Sport: “Derby, Conceicao si gioca tutto”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 1° aprile 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della lotta Scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica in Serie A con 67 punti e il Napoli di Antonio Conte, secondo con 64. Un titolo in 720': i nerazzurri segnano di più, i partenopei subiscono di meno. Sarà un duello appassionante fino alla fine del campionato.