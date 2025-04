Prima pagina Corriere dello Sport: “Bye Bayern, Inter in semifinale”

Harry Kane illude i tedeschi, poi segnano Lautaro Martínez e Benjamin Pavard . Inutile - se non ai fini statistici - il pareggio di Eric Dier . Nerazzurri avanti, ora attesi dal Barcellona , in virtù del successo dell'andata. Fuori il Real Madrid , superato anche in casa ( 1-2 ) dall' Arsenal . Gli inglesi adesso se la vedranno con il PSG nel prossimo turno.

Spazio, quindi, ad un commento sulla Juventus, che, con 504 milioni di euro, è la rosa costata di più negli anni in Serie A, ma concluderà la stagione con zero titoli. In casa Napoli, il tecnico Antonio Conte medita di lanciare il difensore Rafa Marín contro il Monza mentre, alla Roma, l'attaccante Paulo Dybala crede alla qualificazione in Champions.