Prima pagina Corriere dello Sport: “Attesa Allegri, scatto Milan”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 maggio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del domino delle panchine in Serie A, e, in particolare, dalle ultime novità su Antonio Conte. Potrebbe rimanere al Napoli e spiazzare, così, la Juventus. Attende una decisione il Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis che, intanto, vede il Milan scattare su Massimiliano Allegri.