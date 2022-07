Prima pagina Corriere dello Sport: “Dispetto Juve” | News

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 15 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della possibilità da parte della Juventus di acquistare Gleison Bremer, sul quale c'è da tempo l'Inter, per sostituire il partente De Ligt. Sotto la testata spazio al Napoli, alla Lazio e a Dybala. I partenopei sono al lavoro per acquistare Navas dal PSG, la Joya potrebbe invece vestire la maglia della Roma, mentre Immobile è uno dei tanti italiani presenti nella rosa allenata da Maurizio Sarri.