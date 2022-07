Quotidiani sportivi, le prime pagine: rinnovo Ibra. Juve, sogno Bremer

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Zlatan Ibrahimovic , sempre più vicino al rinnovo con il Milan. A destra spazio all'Inter, con Lukaku che ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo trasferimento al Chelsea e adesso sogna di vincere un altro scudetto con i nerazzurri.

Poco sotto, la Juventus è al lavoro per trovare un difensore che possa sostituire De Ligt: l'ultimo nome in casa bianconera è quello di Pau Torres, calciatore del Villarreal. A proposito di difesa, il Napoli per rimpiazzare Koulibaly starebbe acquistando il coreano Kim. Infine capitolo Nazionale femminile, con le azzurre che ieri hanno pareggiato 1-1 contro l'Islanda e dovranno necessariamente vincere contro il Belgio per superare la fase a gironi.