Pizzigoni: “I meriti di Pioli al Milan sono inequivocabili”

Carlo Pizzigoni, in un editoriale per TMW, ha parlato del Milan, di Stefano Pioli e della rivoluzione dirigenziale

Carlo Pizzigoni, in un editoriale per TMW, ha parlato del Milan, di Stefano Pioli e della rivoluzione dirigenziale: "Resterà, almeno questo sembra passare, Stefano Pioli sulla panchina del Milan. I meriti del tecnico sono inequivocabili, nella passata stagione non solo ha vinto lo scudetto ma ha prodotto un calcio d’insieme moderno e godibile. In questa stagione le cose sono andate meno bene (il derby di campionato con l’Inter, nel ritorno, e in generale tutto quel periodo ha visto una squadra con troppa paura e pochissime certezze), ma la nave bene o male è andata in porto. Hanno avuto poco spazio i nuovi".