Ordine: “Milan, crisi irreversibile. E chi ha scelto i colori della maglia?”

"E scelte capaci di cementare l'ambiente. Narrato invece, specie all'esterno e con il concorso tossico dei social, diviso in fazioni e non solo a livello di spogliatoio. A questo punto, con il nono posto in classifica e a disposizione solo il doppio derby di semifinale in coppa Italia, non c'è nessuna possibilità di riguadagnare la zona Champions. C'è invece il concreto rischio di scivolare ancora più in basso".