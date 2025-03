Napoli-Milan, Sacchi senza filtri: “Imbarazzante”. Poi la stoccata ai piani alti …

Napoli-Milan, Sacchi tuona: "Errori da mani nei capelli. Difesa imbarazzante"

Su Napoli-Milan: "Non è stato il miglior Napoli della stagione, ma è stato sufficiente per superare un Milan imbarazzante in fase difensiva e restare in corsa per lo scudetto. Quando vedi due errori in difesa come quelli che hanno portato ai goal del Napoli ti viene da metterti le mani nei capelli. Com’è possibile posizionarsi in quel modo? Anche nella ripresa, quando ho visto un minimo di reazione, la squadra mi è parsa disordinata, confusionaria. È inutile, se le cose non funzionano all’inizio, è molto difficile rimetterle a posto strada facendo. A chi mi ferma per strada chiedendomi che cosa farei, rispondo sempre così: «Per arrivare a grandi successi servono persone affidabili». E con questo mi sembra di aver spiegato il problema del Milan di oggi".