Napoli-Milan 2-0, questa l'analisi di Allegri nel post-partita — «Questa sconfitta è un’opportunità per lavorare su queste situazioni. Un episodio poteva far girare l’andamento della sfida dalla nostra parte, ma succede solo se hai una fase difensiva più attenta. Passare alla linea a quattro? No. Stasera l’abbiamo utilizzata perché dovevamo recuperare, ma non possiamo stravolgere il lavoro degli ultimi mesi. Dobbiamo ritrovare serenità», ha evidenziato il tecnico di Livorno.

«Siamo dispiaciuti di essere usciti da queste due competizioni, ma il nostro obiettivo più grande è entrare nelle prime quattro - ha detto esplicitamente Allegri dopo Napoli-Milan -. E questo deve essere molto chiaro a tutti perché la Champions League è un salvavita per le società e ti permette di fare il mercato garantendo delle entrate. Ci tenevamo ad arrivare in finale e i ragazzi devono essere arrabbiati, ma non delusi. Ora c’è da pensare al campionato».

Ed a chi gli ha chiesto dell'imminente mercato di gennaio, Allegri ha detto: «Parlare di mercato non serve. La società sta monitorando la situazione e noi dobbiamo solo metterci a lavorare per rimettere in piedi una fase difensiva ottima. Solo quella può permetterci di raggiungere uno dei primi quattro posti, un traguardo che sarà difficile da centrare. Adesso rientriamo in Italia, recuperiamo le energie e poi da lunedì penseremo alla gara con il Verona».

"Abbiamo facilitato il compito del Napoli su entrambi i gol" — Allegri non ha dimenticato di riconoscere i meriti del Napoli di Conte: «Affrontavamo un avversario forte e abbiamo facilitato il loro compito su entrambi i gol. Nel complesso non abbiamo giocato male, ma loro sono stati più bravi a difendersi. Poche occasioni create? Dovevamo attaccare meglio l’area. Christopher Nkunku si è dato da fare, ha ottime qualità e alla fine verrà fuori. Il gol probabilmente lo sbloccherà e dobbiamo continuare a crederci. È in Italia da pochi mesi e deve adattarsi, però le sue qualità sono importanti e vanno sfruttate».

Finale sul battibecco ripetuto con Gabriele Oriali, sul quale, questa mattina, il club di Aurelio De Laurentiis ha emesso un duro comunicato di condanna: «Sono cose di campo. In questa stagione stiamo facendo bene e quando perdi una partita del genere un po’ di nervosismo è normale, ma non è successo niente».