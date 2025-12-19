Milan senza punte e senza gol? Questo il pensiero di Rabiot dopo il k.o. contro il Napoli. «Non penso sia dovuta all’assenza di Rafael Leão e di Santiago Giménez, abbiamo segnato anche quando non c’erano loro. Le occasioni le abbiamo avute, ma non siamo riusciti a fare gol. Dobbiamo continuare come sappiamo e rimanere sereni».

"Non è facile giocare questo tipo di partite. Avremmo potuto fare meglio" — Quindi, la stoccata dell'ex juventino all’arbitro di Napoli-Milan, il signor Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine: «Avrebbe potuto fare meglio ed è così da diverse partite, non solo con il Milan, ma non è colpa sua se abbiamo perso. Adesso dobbiamo “switchare” subito sul campionato. La stagione è lunga».

Rabiot ha poi concluso: «Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocarle, a fine partita c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. La fase difensiva è importante perché ci permette di attaccare meglio. In alcune partite siamo stati leggeri e abbiamo subito troppe reti, ci serve più solidità per andare avanti. Non aver raggiunto la finale ci dispiace molto. Dopo esserci riposati un po’ penseremo al campionato».