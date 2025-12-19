Pianeta Milan
SUPERCOPPA ITALIANA

Rabiot, stoccata all’arbitro dopo Napoli-Milan: “Avrebbe potuto fare meglio. È così da diverse partite”

Adrien Rabiot, centrocampista francese del Diavolo di Massimiliano Allegri, al termine della semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, persa 2-0 dai rossoneri, non le ha mandate a dire al direttore di gara Luca Zufferli. Le sue parole
Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso, ieri sera (0-2), all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) contro il Napoli di Antonio Conte nella semifinale della Supercoppa Italiana: reti di David Neres al 39' e Rasmus Højlund al 63'. Al termine del match ha parlato, per i rossoneri, il centrocampista francese Adrien Rabiot.

Napoli-Milan 2-0, l'analisi di Rabiot nel post-partita

«È stata una sconfitta pesante, abbiamo incassato troppi gol e siamo dispiaciuti, ma vogliamo andare avanti in campionato e continuare il nostro percorso», ha detto Rabiot, le cui dichiarazioni sono state riportate - tra i quotidiani sportivi oggi in edicola - anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan senza punte e senza gol? Questo il pensiero di Rabiot dopo il k.o. contro il Napoli. «Non penso sia dovuta all’assenza di Rafael Leão e di Santiago Giménez, abbiamo segnato anche quando non c’erano loro. Le occasioni le abbiamo avute, ma non siamo riusciti a fare gol. Dobbiamo continuare come sappiamo e rimanere sereni».

"Non è facile giocare questo tipo di partite. Avremmo potuto fare meglio"

Quindi, la stoccata dell'ex juventino all’arbitro di Napoli-Milan, il signor Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine: «Avrebbe potuto fare meglio ed è così da diverse partite, non solo con il Milan, ma non è colpa sua se abbiamo perso. Adesso dobbiamo “switchare” subito sul campionato. La stagione è lunga».

Rabiot ha poi concluso: «Non è facile giocare questo tipo di partite. Non tutti sono abituati a giocarle, a fine partita c’è stato nervosismo. Avremmo potuto fare meglio. La fase difensiva è importante perché ci permette di attaccare meglio. In alcune partite siamo stati leggeri e abbiamo subito troppe reti, ci serve più solidità per andare avanti. Non aver raggiunto la finale ci dispiace molto. Dopo esserci riposati un po’ penseremo al campionato».

