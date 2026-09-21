Il netto 3-0 rifilato dal Milan di Rúben Amorim al Lecce di Eusebio Di Francesco allo stadio di San Siro, firmato da Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Diego Moreira, ha regalato una serata di totale serenità anche sul fronte arbitrale. Come evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la direzione di gara affidata a Federico La Penna della sezione A.I.A. di Roma 1 è stata promossa a pieni voti con un rotondo 6,5 in pagella. Per il fischietto romano si trattava del primo incrocio con il Diavolo a quasi due anni di distanza dal contestatissimo match del 6 dicembre 2024 contro l'Atalanta, e la gestione della moviola ha confermato una conduzione di gara autorevole e priva di gravi sbavature.

La gestione dei cartellini e i contatti nell'area salentina

Niente rigore per il Milan e la sponda regolare di Gonçalo Ramos

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Moviola Milan-Lecce: perché è stato annullato il gol di Pavlović

Il match si è incanalato fin da subito sui binari della normale amministrazione, richiedendo l'intervento del direttore di gara soltanto in pochissime circostanze borderline. Volendo cercare il pelo nell'uovo, l'unico appunto mosso a La Penna riguarda la mancata ammonizione comminata a Joël Monteiro: l'attaccante della formazione salentina è saltato con il gomito decisamente troppo largo, colpendo al volto il difensore rossonero Mario Gila. In questa precisa circostanza, l'arbitro ha optato per un semplice richiamo verbale, risparmiando il cartellino giallo al calciatore ospite.Corrette e ben ponderate le decisioni assunte nelle due aree di rigore. La prima riguarda un presunto fallo di mano di Danilo Veiga su un insidioso cambio di gioco operato da Christian Pulisic: il pallone ha effettivamente impattato la parte alta del braccio del difensore del Lecce, ma l'arto si trovava in una posizione del tutto naturale e proteso verso la sfera, ad ampliare il proprio volume. Giusto, dunque, non concedere il calcio di rigore a favore dei rossoneri. Allo stesso modo, la terna arbitrale ha valutato correttamente la sponda effettuata da Gonçalo Ramos nell'azione che ha poi liberato Diego Moreira per la rete del definitivo 3-0, non ravvisando alcun tipo di scorrettezza.L'episodio più significativo dell'intera moviola della sfida di San Siro è andato in scena al minuto 55 della ripresa. Su un preciso cross scodellato da Adrien Rabiot, il difensore centrale serbo Strahinja Pavlović si è inserito con i tempi giusti firmando un gran colpo di testa; la sfera è terminata in fondo al sacco nonostante il disperato tentativo di opposizione dell'estremo difensore Wladimiro Falcone. La gioia del gol è stata però strozzata in gola: la squadra arbitrale e il guardalinee hanno prontamente ravvisato la posizione di fuorigioco del centrale rossonero, avanti di almeno mezza figura al momento del suggerimento del compagno. Una decisione ineccepibile che certifica l'ottima serata del team arbitrale.