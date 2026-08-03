La leggenda rossonera si è spenta venerdì a 66 anni all'Humanitas. Rúben Amorim e Matteo Gabbia hanno deposto i fiori sotto il murales dello Scudetto 1988
Amorim e Gabbia rendono omaggio alla leggenda Baresi: ecco il gesto da Perth
Il mondo del calcio e del popolo rossonero è in profondo lutto. Venerdì 31 luglio, presso l'ospedale 'Humanitas' di Rozzano (MI), si è spento all'età di 66 anni Franco Baresi, leggenda immortale del Milan e della Nazionale italiana, a causa di una grave malattia. La notizia ha raggiunto immediatamente la squadra a Perth, in Western Australia, dove il gruppo si trova per la tournée pre-campionato. Il club ha voluto rendere omaggio al suo eterno Capitano con due momenti di profonda commozione.
Il tributo del Milan a Perth: la maglia numero 6 al centro del campoIl primo omaggio è andato in scena venerdì stesso sul campo d'allenamento australiano. Prima di iniziare la sessione, il tecnico Rúben Amorim e tutti i calciatori si sono schierati in un cerchio perfetto a centrocampo. Al centro è stata adagiata la leggendaria maglia numero 6 di Baresi, seguita da un minuto di totale e rispettoso silenzio da parte di tutta la delegazione rossonera.
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Le commoventi parole di Matteo Gabbia su Franco BaresiPrima del rientro in albergo, come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Matteo Gabbia ha rilasciato una toccante intervista ai microfoni di Sky Sport, svelando un retroscena inedito sul legame di Baresi con la squadra:
"Recentemente ho avuto la possibilità di parlare con una signora che lavora in sede che aveva un rapporto con lui: mi ha detto che anche se non stava bene, aveva davvero la voglia e il sentimento di starci vicino, di conoscere il mister e il nuovo staff. Voleva venire ad augurarci una buona stagione".
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"Siamo dispiaciuti che non sia stato possibile, ma mi ha fatto capire che dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che ha dato per questa società, aveva ancora quella voglia di essere partecipe e importante anche per noi. Dobbiamo davvero capire quanto lui tiene a questi colori: riuscire anche solo a dare la metà di quello che ha dato lui per questa maglia sarebbe un successo per tutti".
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