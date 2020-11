Milan-Verona, Pioli: “Dimostriamo la nostra forza” / News

Milan-Verona, Pioli suona la carica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Prima o poi doveva la sconfitta doveva arrivare. Dopo 24 risultati utili consecutivi, il Milan ha subito una brutta sconfitta contro il Lille in Europa League. Un passo falso che, secondo Stefano Pioli, non ha turbato la squadra, che però contro il Verona dovrà prontamente reagire. Ecco le parole dell’allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona: “La partita è complicata – riporta il ‘Corriere dello Sport’ – ma sarà un’occasione per dimostrare la nostra forza. Ci vorrà una prestazione attenta, determinata, generosa e solida. Affronteremo un avversario che sta dando continuità all’ottimo campionato scorso, allenato da un ottimo allenatore”.

