Milan-Udinese, le probabili formazioni di Stefano Pioli e Andrea Sottil

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' riporta le probabili formazioni di Milan-Udinese. La gara verrà disputata oggi pomeriggio, alle 18.30, in un 'San Siro' che sarà completamente sold out. Saranno, infatti, più di 70mila gli spettatori presenti sugli spalti dello stadio, pronti a spingere e a supportare la squadra di Stefano Pioli. Ecco, dunque, come si potrebbero presentare in campo le due squadre.