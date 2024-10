Milan, Terracciano e Jimenez trovano spazio? Le ultime verso l’Udinese

Milan , Paulo Fonseca non guarda alle alternative che ha in panchina. L'allenatore portoghese ha trovato i suoi undici titolari e i minuti delle riserve sono calati sensibilmente partita dopo partita. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto reparto per reparto sui minuti giocatori da giocatori del Milan che di solito partono dalla panchina.

Milan-Udinese, Jimenez o Terracciano in difesa? Le ultime novità

In difesa, si legge, è significativo il caso Pavlovic: quattro da titolarissimo (Parma, Lazio, Verona e Liverpool), le quattro successive da riserva (un minuto in campo tra Inter, Lecce, Fiorentina e Leverkusen). Contro l'Udinese dovrebbe trovare spazio al posto di Tomori. Calabria out e Theo squalificato per due partite, Fonseca deve ripescare Terracciano e il giovane Jimenez, sulla carta sostituto designato. Il primo ha giocato titolare contro la Lazio, unica apparizione stagionale. Il secondo ha giocato solo nel Milan Futuro in stagione. Secondo la rosea il favorito al momento sarebbe Terracciano.