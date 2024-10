Milan-Udinese, Gabbia finalmente capitano? L’altra opzione

Milan-Udinese, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', con l'infortunio di Calabria e la squalifica di Theo, Gabbia si candida per la fascia

Milan-Udinese , come scrive 'La Gazzetta dello Sport', con l'infortunio di Calabria e la squalifica di Theo Hernandez , ci sarà un nuovo capianto in campo. Le alternative di Fonseca sono al momento solo due. Rafa Leao , eletto simbolo della squadra contro il Lecce, o Matteo Gabbia , che non ha ancora mai ricevuto l’investitura.

Milan-Udinese, Gabbia potrebbe essere capitano: ecco chi è l'altro nome

Più difficile, continua la rosa, che la scelta cada su Maignan o Morata, che ha grande esperienza internazionale, ma poca presenze con il Milan. Probabile allora che la scelta cada su uno dei primi due. Leao o Gabbia riferimenti della squadra, a cui toccherà anche il compito di confrontarsi con l’arbitro. Per quanto riguarda Theo Hernandez: dopo il suo comportamento nel post partita di Fiorentina-Milan contro l'arbitro Pairetto, la fascia potrebbe non vederla per molto tempo, almeno secondo 'La Gazzetta dello Sport'. LEGGI ANCHE:Milan, Leao dominante in Nazionale: Fonseca prendi appunti