Milan-Udinese con il dubbio Pulisic per Fonseca — La prima sarà in programma nella notte italiana tra sabato e domenica ad Austin (Texas - U.S.A.). La seconda, invece, in trasferta a Zapopan, nel distretto di Guadalajara (Messico), nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Finita questa gara, Pulisic si rimetterà sull'aereo in direzione Milano.

Il primo allenamento a Milanello di Pulisic e Musah per Milan-Udinese, però, sarà soltanto giovedì. Con la partita in programma sabato 19 ottobre alle ore 18:00, Fonseca dovrà tenerne conto. Sperare, magari, che i due non abbiano giocato 180' nelle amichevoli con gli States e che, al contempo, non risentano del fuso orario.

In particolare, per Milan-Udinese, Fonseca non vorrebbe fare a meno di Pulisic, miglior marcatore stagionale del Diavolo finora con 6 gol. E avrebbero potuto essere anche 8 se, a Firenze, Theo Hernández prima e Tammy Abraham poi gli avessero lasciato tirare i due calci di rigore che gli sarebbero spettati di diritto poiché rigorista della squadra.

Pochettino: "Nel Milan gioca sempre, aspetto che ci preoccupa" — Intanto, proprio dagli U.S.A., è arrivata nelle scorse ore la critica di Pochettino al Milan per la gestione delle forze di Pulisic. «Christian è un grande giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo. Credo che contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo. Nel Milan sta giocando ogni singola partita e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, infatti è arrivato un po’ stanco».

«Dobbiamo costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. Dobbiamo essere responsabili con tutti i club e rimandare indietro i giocatori nello stesse condizioni e non in peggio», ha concluso poi il nuovo C.T. degli U.S.A. sul tema. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Uno scambio alle porte fa sognare i tifosi rossoneri >>>