Milan, Abraham si gioca il futuro. Tomori fatica e rischia il posto

Abraham e Tomori , da sempre legati, devono riprendersi dopo il brutto scivolone in Fiorentina-Milan . Nelle prestazioni, come ricorda 'Tuttosport', ma anche nei comportamenti, come in occasione del secondo rigore assegnato al Milan quando Tomori ha tolto il pallone al rigorista Pulisic , per farlo tirare ad Abraham. Tiro dal dischetto fallito dall'inglese. Tomori poi ha clamorosamente sbagliato anche sul secondo gol della Fiorentina, dove buca sul rinvio di De Gea, favorendo il gol di Gudmundsson.

Milan, Abraham e Tomori per il riscatto: entrambi rischiano. Ecco cosa

Per Tomori, si legge, un calo che continua dopo l'anno dello scudetto. L'impatto di Abraham, invece, è stato ottimo, tant'è che Fonseca ha scelto di cambiare formula offensiva promuovendolo titolare al fianco di Morata. Il problema è che non arrivano i gol da Tammy. Sia lui che Tomori si giocano il futuro al Milan. Chi a stretto giro, come Tomori, che potrebbe perdere il posto da titolare in favore di Pavlovic. Per Abraham, invece, si sarà da fare i conti con la Roma che potrebbe chiedere circa 20 milioni nonostante il cartellino in scadenza. Se Tammy vorrà restare, dovrà iniziare a segnare, altrimenti il Milan potrebbe guardarsi intorno in estate.