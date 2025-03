Milan, la rivolta dei tifosi non si placa: ecco i quattro oggetti della polemica

Negli ultimi tempi lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro sta diventando il teatro di una vera e propria rivolta da parte dei tifosi del Milan. Comunque pacifica - per carità - ma di questo si tratta. L'ultimo atto di questa contestazione è andato in scena contro la Lazio, quando la Curva Sud ha fatto il suo ingresso nell'impianto solamente al 15', lasciando per un terzo del primo tempo la squadra senza appoggio. Non solo, perché appena è entrata, è partito il coro contro il solito Gerry Cardinale, ritenuto il primo responsabile dell'attuale situazione in casa rossonera.