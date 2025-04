Milan-Tare, operazione in corso: le ipotesi sulla durata del contratto

Il Milan potrebbe nominare presto Igli Tare come direttore sportivo: dopo 15 anni alla Lazio, l'albanese si prepara a sbarcare in rossonero

Prove d'intesa, secondo 'Il Giornale' oggi in edicola, tra il Milan e Igli Tare . Dopo l'incontro - positivo - avuto ieri a Roma con Giorgio Furlani , amministratore delegato del club rossonero, l'albanese è scattato in cima alla lista dei candidati per il ruolo di direttore sportivo della società di Via Aldo Rossi.

Milan, Tare direttore sportivo per 2 0 3 anni

Tra le parti, ad ogni modo, non c'è ancora un'intesa definitiva. Per 'Il Giornale', nel summit Furlani e Tare non avrebbero parlato di aspetti contrattuali. Anche se, secondo quanto filtra, l'accordo tra Milan e Tare potrebbe essere biennale (scadenza 30 giugno 2027) con opzione per il terzo anno. Non è comunque da escludere che la possibilità che il contratto di Tare possa essere direttamente triennale (scadenza 30 giugno 2028).