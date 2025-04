Milan, Tare direttore sportivo? Ci sono tutte le basi per chiudere presto

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato dell'incontro avvenuto ieri pomeriggio a Roma tra Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan e Igli Tare , candidato al ruolo di direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi. Per l'occasione, Tare si sarebbe detto ben disposto e desideroso di iniziare un nuova avventura in rossonero. Carico nell'affrontare anche le responsabilità che lo attenderebbero.

Milan orientato su Tare come DS

La fumata bianca, ha specificato il quotidiano romano, ancora non c'è. Serviranno altri colloqui, tra cui quello decisivo con il proprietario Gerry Cardinale per chiudere in maniera positiva la trattativa. Ad ogni modo, è forte la sensazione che entrambe le parti vogliano giungere ad un accordo in tempi relativamente brevi. O meglio, non troppo lunghi.