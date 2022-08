Milan, che sollievo per Tonali: si ferma soltanto una settimana

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, non ha riportato lesioni muscolotendinee dopo l'infortunio rimediato sul campo del Vicenza. Le news

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, che salterà il debutto dei rossoneri nella Serie A 2022-2023, previsto per sabato 13 agosto, alle ore 18:30, contro l'Udinese a 'San Siro'. Per i milanisti, questa, resta comunque una buona notizia.