Milan-Sassuolo 1-2, Pioli: “Niente paura: ora ripartiamo” | Serie A News

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Sassuolo 1-2 a 'San Siro'. Una sconfitta che complica molto i piani Champions del Diavolo

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato l'esito di Milan-Sassuolo 1-2 di 'San Siro'. Una sconfitta che complica, notevolmente, i piani di Champions League della sua squadra. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra gli altri, anche dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina.

"Non abbiamo il fiato corto, la squadra ha corso bene e tanto. Sul primo gol siamo stati sfortunati, la palla è passata in mezzo a sei gambe - ha detto Pioli dopo Milan-Sassuolo -. È stata una delle prestazioni delle quali sono più contento dell'occupazione del campo. Ma ci è mancata qualità".

"Bisogna cambiare pagina da adesso - ancora Pioli nel post Milan-Sassuolo -. Una sconfitta dà sempre tanta delusione, ma questa delusione dobbiamo trasformarla in determinazione. Il nostro futuro passerà attraverso gli scontri diretti. Ripartiamo da una bellissima prestazione, dobbiamo analizzare le situazioni in cui una grande squadra dovrebbe essere più lucida".

"Non c'è paura, è un privilegio avere pressione - ha commentato Pioli dopo Milan-Sassuolo -. Siamo in lotta per la Champions: se non ci riusciremo, non saremo completamente soddisfatti. Ma vogliamo riuscirci. Le voci sulla SuperLega non hanno influito, non ci siamo fatti distrarre da niente. Siamo concentrati sul nostro obiettivo".

"Il nostro cammino sarà molto difficile - ha proseguito il tecnico emiliano -, ma non ci siamo fatti distrarre da cose che non abbiamo deciso noi. Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi? Amo la libertà di parola e di pensiero, ma certe cose è meglio non dirle e solo pensarle".

Per Lazio-Milan, intanto, resta in dubbio Zlatan Ibrahimović. "Ha avuto un affaticamento al polpaccio, speriamo che possa recuperare, ma non è così sicuro. Così come gli altri giocatori. Speriamo di recuperare più giocatori possibili. La precisione negli ultimi sedici metri è il nostro tallone d'Achille. Se ti manca l'ultimo passaggio non riesci a chiudere la partita. Facciamo troppi errori negli ultimi metri".

Dunque, la chiosa di Pioli dopo Milan-Sassuolo: "La squadra è stata bene in campo. Avevamo due possibilità: aggredirli o aspettarli ed abbiamo fatto bene la prima. Fa parte del nostro percorso, del nostro campionato. Ora dobbiamo pensare alla prossima gara". Mercato, Maldini punta il nuovo Pogba per il centrocampo >>>