CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 22 aprile 2021

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 22 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'appello di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, in merito il fallimento della SuperLega. Servono misure urgenti per il calcio, altrimenti si rischia il default. Le scuse di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, rivolte ai tifosi: "Non coinvolto, questione decisa ai piani più alti".