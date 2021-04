De Zerbi: “Cresciuto nel Milan dei campioni veri, oggi nessuno come loro”

Roberto De Zerbi, nel post-partita di Milan-Sassuolo, ha parlato del suo passato rossonero, elogiando i campioni presenti all'epoca

Roberto De Zerbi, nel post-partita di Milan-Sassuolo, ha parlato del suo passato rossonero, elogiando i campioni presenti all'epoca. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Ho avuto la fortuna di crescere nel Milan con i campioni veri, probabilmente ora non ci sono più in nessun club. Qualcosa di loro a livello di mentalità me lo porto dietro con orgoglio. E' una società importante, se vanno a toccare il mio mondo è giusto prendere una posizione". Leggi qui le nostre pagelle dei rossoneri dopo Milan-Sassuolo