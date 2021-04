Pioli su De Zerbi: “Amo la libertà di parola, ma certe cose meglio non dirle”

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Sassuolo, ha parlato delle dure critiche di Roberto De Zerbi sulla Superlega. Le dichiarazioni

Stefano Pioli, nel post-partita di Milan-Sassuolo, ha parlato delle dure critiche di Roberto De Zerbi sulla Superlega. L'allenatore rossonero si è espresso così ai microfoni di 'Sky Sport': "Le voci sulla Superlega? Non hanno influito. Non ci siamo fatti distrarre da niente. Noi siamo focalizzati sul nostro obiettivo. Sono cose che non abbiamo deciso noi e non ne abbiamo parlato. L'attacco di De Zerbi? Se gli altri hanno preparato altre situazioni non è un problema nostro. Amo la libertà di pensiero e di parola, ma certe volte certe cose meglio non dirle". Leggi qui le pagelle post Milan-Sassuolo dei rossoneri