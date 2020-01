Milan-Sampdoria 0-0: Ibrahimovic saggio: è già riferimento dei baby

NEWS MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento alla prestazione offerta da Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese, in occasione di Milan-Sampdoria di ieri a ‘San Siro‘.

Ibrahimovic, subentrato al 55′ a Krzysztof Piatek, ha palesato una condizione atletica ancora deficitaria, ma è stato comunque capace di incutere, come un tempo, timore reverenziale negli avversari, infondere coraggio ai compagni e soprattutto nell’esibire dosi industriali di modestia.

Davanti agli occhi di Gordon Singer, e di un pubblico che, da quando è entrato in campo, è tornato a respirare entusiasmo, Ibrahimovic ha fatto trovare coraggio al Milan, aumentando la fiducia su un cambio di direzione della stagione rossonera, finora abbastanza disgraziata.

Ibrahimovic, che ha giocato anche dinanzi la famiglia al gran completo, dalla signora Helena ai figli Vincent e Maximilian, è stato dapprima omaggiato dai cori dei tifosi del Milan nel momento in cui è sceso sul prato verde di ‘San Siro‘ per il riscaldamento, quindi salutato con un boato alla lettura delle formazioni e insignito di uno striscione di bentornato.

Quindi, una volta entrato, ha fatto il massimo, provando anche a mandare in rete Rafael Leão, che si è divorato un’occasione clamorosa davanti Emil Audero. E qui Ibrahimovic ha dimostrato tutta la sua maturità, la sua saggezza, rincuorando il compagno e cercando di spiegargli i movimenti giusti da fare sul terreno di gioco.

Insomma, Ibrahimovic, convinto che il Diavolo si rialzerà in breve tempo, si è già posto come punto di riferimento per i tanti baby rossoneri. Per i voti in pagella dei quotidiani sportivi rifilati questa mattina ad Ibrahimovic, continua a leggere >>>

