Calciomercato Milan – Disponibilità alla cessione di Piatek, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha parlato di Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti rossonero che, in occasione di Milan-Sampdoria, ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, è stato sostituito al 55′ dal debuttante Zlatan Ibrahimovic vista l’ennesima prestazione incolore offerta sul terreno di gioco.

Se, in futuro, gli spazi di Piatek dovessero essere ulteriormente occupati da Ibrahimovic (anche se Stefano Pioli, tecnico milanista, non ha rigettato a prescindere l’idea di giocare con i due attaccanti in coppia), a quel punto, per il ‘Pistolero‘, da tempo sulla lista dei partenti, potrebbe concretizzarsi l’idea di una cessione.

Piatek è cercato da Aston Villa e West Ham nella Premier League inglese e dal Bayer Leverkusen nella Bundesliga tedesca. Per la ‘rosea‘, il Milan sarebbe disponibile a lasciar partire Piatek, ma vorrebbe monetizzare, recuperando i 35 milioni di euro spesi appena dodici mesi fa per prelevare il polacco dal Genoa. Anche perché, per l’attacco del futuro, Ibrahimovic sembra preferire Rafael Leão.

Lo svedese ha seguito passo passo, in campo, il giovane talento lusitano. Ecco cosa ha rivelato Ibrahimovic al termine di Milan-Sampdoria su Leão: continua a leggere >>>

