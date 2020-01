Calciomercato Milan – Piatek, richieste da Premier League e Bundesliga

CALCIOMERCATO MILAN – Come sottolineato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, anche ieri, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Sampdoria, il centravanti polacco Krzysztof Piatek, in campo per 55′ prima di essere sostituito da Zlatan Ibrahimovic, è stato praticamente invisibile.

4 gol, di cui 3 su calcio di rigore, in 18 gare per il ‘Pistolero‘: un ruolino di marcia che, inevitabilmente, lo rende sacrificabile in questa sessione invernale di calciomercato. Su Piatek, ha evidenziato il ‘CorSera‘, ci sono richieste da squadre della Premier League inglese e della Bundesliga tedesca.

Nello specifico, Piatek piace ad Aston Villa e West Ham in Inghilterra, mentre in Germania spinge il Bayer Leverkusen. Nel frattempo, sul fronte entrate, il Milan cerca di stringere i tempi per arrivare a Jean-Clair Todibo, difensore centrale francese del Barcellona: per le ultime sulla trattativa, continua a leggere >>>

