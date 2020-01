Milan-Sampdoria 0-0: è Leao con cui Ibrahimovic vuole fare coppia

NEWS MILAN – Secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, le prossime gare saranno importanti per capire il futuro di Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco ieri uscito al 55′ di Milan-Sampdoria, dopo l’ennesima prestazione incolore, per fare spazio sul terreno di gioco a Zlatan Ibrahimovic.

L’impressione è che Ibrahimovic sia il sostituto naturale del deludente Piatek (4 gol in 18 gare) piuttosto che l’uomo che ne possa favorire il rilancio ad alti livelli. Si è visto in campo e pure a fine partita: per ‘Tuttosport‘, è Rafael Leao, entrato al posto di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura in campo contestualmente alla sostituzione Piatek-Ibrahimovic, il giocatore con cui il fuoriclasse scandinavo vuole fare coppia in attacco.

Giovane da forgiare, propenso a giocare anche esterno, se serve, e dotato di grande corsa. Anche quella che lo svedese, vista l’età avanzata, non ha più. Insomma, Leao è la spalla ideale per Ibrahimovic, il quale, al termine del match di ‘San Siro‘, ha dichiarato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ cosa ha detto all’inesperto collega per migliorarne le prestazioni: continua a leggere >>>

