Milan-Sampdoria 0-0: come ha giocato Ibrahimovic? Pagelle a confronto

NEWS MILAN – C’era grande attesa, ieri, a ‘San Siro‘, per la prima partita ufficiale di Zlatan Ibrahimovic dal suo ritorno in rossonero. Milan-Sampdoria è terminata 0-0: lo svedese non ha inciso come avrebbe voluto, ma, in linea di massima, ha giocato bene. Andiamo a vedere come è stata valutata la prestazione di Ibrahimovic sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina!

‘Corriere della Sera‘, voto 6,5: “Dà la scossa, in campo e fuori. Gioca da fermo, ma con lui è un’altra cosa”.

‘Repubblica‘, voto 6: “Colloca il suo totem in mezzo all’area, distribuendo assist da fermo e svettando di testa. Porta peso e centimetri in dote ad una squadra che ne ha terribilmente bisogno”.

‘La Gazzetta dello Sport‘, voto 6,5: “Meglio il vecchio Zlatan da fermo che tanti altri giocatori che corrono – il commento della ‘rosea’ -. Fa quattro o cinque cose da campione senza età. Se recupera mobilità, può spaccare ancora”.

‘Tuttosport‘, voto 6,5: “Due colpi di testa, un assist nitido nitido, tante palle spizzate per i compagni. In attesa di avere notizia sui metri percorsi (non tantissimi), lascia negli occhi l’immagine di essere sempre presente nelle azioni offensive del Milan”.

‘Corriere dello Sport‘, voto 6: “Il momento migliore del Milan coincide con il suo ingresso. E non è un caso, visto quello che produce in prima persona. Condizione e mobilità, però, sono ridotte”. Per le dichiarazioni di Ibrahimovic al termine del match, continua a leggere >>>

