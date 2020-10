Milan-Roma 3-3, Ibrahimovic infallibile: altra doppietta | Serie A News

Milan-Roma 3-3, Ibrahimovic ancora sugli scudi

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Zlatan Ibrahimovic, autore, anche in Milan-Roma, di una bella doppietta. In un Milan costretto, all’ultimo, a rinunciare a Gigio Donnarumma, positivo al coronavirus, Ibrahimovic è sempre più leader.

La squadra di Stefano Pioli, per la ‘rosea‘, si è confermata matura anche in una serata difficile, dove non è arrivato un successo, fustigato da una tripla rimonta degli ospiti. Ibrahimovic, a fine partita, era tra i giocatori più scontenti per il pareggio, 3-3, scaturito dal match di San Siro. La sua ennesima, grande prestazione, corredata da due reti, non è bastata stavolta per i tre punti.

Ibrahimovic, ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale, non tradisce mai ed in Milan-Roma, dopo aver ‘soltanto’ ispirato i compagni in Europa League contro il Celtic, è tornato a mitragliare la porta avversaria. Dopo le doppiette rifilate a Bologna ed Inter, ecco quella contro i giallorossi. Il numero 11 è giunto a quota 6 in campionato, capocannoniere del torneo con appena 3 gare disputate.

Nonostante abbia costruito un bel gioco corale al Milan, Pioli, in campo, si appoggia molto su di lui, personaggio dotato di carisma e leadership. Ed Ibrahimovic, raramente, stecca. Era difficile immaginare una tale continuità di rendimento dieci mesi fa, quando il fuoriclasse scandinavo fece ritorno in Italia dopo due anni trascorsi nella MLS con i Los Angeles Galaxy. Al Milan, però, Ibrahimovic si è animato di nuovi stimoli.

Personali, certamente, perché è figura competitiva e sempre alla caccia di nuovi record. Ma anche collettivi, come quello, per esempio, di far crescere tanti altri calciatori dell’organico rossonero. Così come il suo ‘protetto’, Rafael Leão, ieri autore di due assist sublimi per i primi due gol del Diavolo. Al Milan Ibrahimovic ha trovato affetto, si è sentito vivo e ha incontrato un allenatore che, senza troppi proclami, sta cercando di riportare i rossoneri in alto.

In fin dei conti, esattamente la stessa ‘mission‘ di Ibrahimovic. I 22 risultati utili consecutivi dei rossoneri, arrivati al termine di Milan-Roma, non sono di certo un caso. Avanti così, Milan, sorretto sulle spalle dal tuo leader. IL POST SOCIAL DI IBRAHIMOVIC PER COMMENTARE MILAN-ROMA >>>