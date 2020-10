Milan-Roma 3-3, Leao: “Felice di aiutare Ibra a segnare” | Serie A News

Milan-Roma 3-3: le dichiarazioni post-partita di Leao

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Rafael Leao è stato tra i mattatori di Milan-Roma di ieri sera a San Siro. L’attaccante portoghese, classe 1999, ha prima spedito in rete in apertura Zlatan Ibrahimović. Poi, nella ripresa, ha fatto lo stesso con Alexis Saelemaekers. Due assist, per l’ex Lille e Sporting Lisbona, scaturiti con due geniali invenzioni. Rafael Leao migliora gara dopo gara ed il tecnico Stefano Pioli adesso è soddisfatto di lui e del suo atteggiamento in campo. Al termine di Milan-Roma, Leao ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘. “Sono felice di avere Ibra come compagno e di aiutarlo a segnare – ha dichiarato il numero 17 lusitano, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina -. Peccato per il risultato: sono deluso perché volevamo vincere. Lo Scudetto? Tutti siamo concentrati sulla squadra: per provare a vincere e restare al primo posto”. QUI LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DI MISTER PIOLI >>>