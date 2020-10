TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 27 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 27 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla di Cristiano Ronaldo. Domani sera c’è Juventus-Barcellona di Champions League e l’asso portoghese spera, nel frattempo, di essere diventato negativo al coronavirus. Soltanto così, infatti, potrà sfidare lo storico rivale di sempre, Lionel Messi, a distanza di anni.

In alto, sotto la testata, si parla del 3-3 maturato a San Siro per Milan-Roma, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A. Non basta, al Diavolo, la doppietta del solito Zlatan Ibrahimović per avere la meglio sui giallorossi, che hanno rimontato tre volte.

Spazio, infine, alle gare odierne in Champions League. Nel pomeriggio toccherà all’Inter, di scena a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. La sera all’Atalanta, che ospiterà al ‘Gewiss Stadium‘ l’Ajax.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>