Milan-Roma, Leao al 90′: “C’è delusione. Ibra? Un esempio per noi”

Milan-Roma, le parole di Rafael Leao al termine del match

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Al termine di Milan-Roma, il calciatore rossonero Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Sulla vittoria sfumata: “Peccato perché non abbiamo vinto oggi, penso che però abbiamo creato tanto e continuiamo a lavora sul nostro cammino. Giochiamo sempre per vincere e migliorare la classifica. Siamo un po’ delusi oggi perché abbiamo fatto tutto per vincere. Scudetto? Sì, tutti abbiamo la testa concentrata per continuare a stare in alto in classifica. Ibrahimovic? E’ un esempio per tutti noi. Sono felice che sia con noi. Mio miglior momento? Si cerco di aiutare sempre la mia squadra, ma oggi resta un po’ di delusione”.

