Milan-Roma 3-3: doppio record per i rossoneri di Pioli | Serie A News

Milan-Roma 3-3: il Diavolo ritocca record e primati

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Ieri sera, a San Siro, in occasione di Milan-Roma, è arrivato soltanto un pareggio, un pirotecnico 3-3. Sfumata, per il Milan di Stefano Pioli, la chance di ottenere la nona vittoria su nove gare stagionali e, soprattutto, la possibilità di allungare il passo sulle contendenti in vetta alla classifica di Serie A.

Come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, non è stato, però, tutto da buttare per i rossoneri. Almeno se si pensa al fatto che, con questo match, il Diavolo ha stabilito un nuovo duplice primato. Il Milan, per esempio, ha segnato almeno 2 gol per l’undicesima partita di fila, contando tutte le competizioni disputate. Eguagliato il record storico del club, arrivato nel 1959. In Milan-Sparta Praga, giovedì in Europa League, la chance per frantumare quel muro.

Quindi, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimović ed al guizzo di Alexis Saelemaekers, il Milan è andato in rete per 25 gare consecutive in Serie A. Si tratta della striscia più lunga dal 1973 ad oggi. Altra, piccola curiosità: in questo campionato, il Diavolo, in ogni gara disputata, è sempre andato avanti per primo nel punteggio. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>