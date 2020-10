Milan-Roma 3-3, Ibrahimovic sui social: “Passione” | Serie A News

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, è stato tra i protagonisti indiscussi di Milan-Roma di ieri sera a San Siro. Il bomber nativo di Malmö, infatti, ha siglato una doppietta, andando in rete al 2′ ed al 78′ su calcio di rigore.

Si è trattato della terza doppietta stagionale di Ibrahimovic dopo quelle rifilate a Bologna ed Inter. Sono 6, in tutto, i gol di Ibrahimovic in questo campionato di Serie A. Lo svedese è capocannoniere del massimo torneo nazionale.

Ma come fa, Ibrahimovic, a 39 anni compiuti, a mantenersi così forte, in forma e decisivo? Lo ha rivelato, probabilmente, lo stesso numero 11 rossonero, con un post sui propri canali social ufficiali.

“Passione“, ha scritto Ibrahimovic come didascalia ad una sua foto mentre esulta per il suo primo gol in Milan-Roma. Sarà forse questa la ricetta segreta del magic moment del Benjamin Button rossonero? GOL E HIGHLIGHTS DI MILAN-ROMA DI SAN SIRO >>>