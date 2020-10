Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (26/10/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola apre, in prima pagina, con il pareggio interno (1-1) della Juventus di Andrea Pirlo contro l’Hellas Verona. Lo svedese Dejan Kulusevski salva i bianconeri dall’incredibile sconfitta all’Allianz Stadium. ‘Vecchia Signora‘ sfortunata, presi anche due legni. E questa sera, se il Milan dovesse battere la Roma a San Siro, potrebbe esserci la prima ‘mini-fuga’ in vetta alla classifica di Serie A. Si parla, quindi, delle vittorie ottenute ieri dal Napoli, 2-1 sul campo del Benevento, e dalla Fiorentina, 3-2 in casa contro l’Udinese. Infine, spazio a Nicolò Barella, vera anima e motorino inesauribile della mediana dell’Inter di Antonio Conte.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA