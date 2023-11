Milan, il QS titola: “Nuovo bivio. Infortuni e frenate, Pioli sotto esame”

Da una sosta all'altra. Dal primo al terzo posto in un mese calcistico. Il Milan affronta la pausa per le nazionali con alle spalle quattro settimane di dubbi e incertezze. L'ultima vittoria in campionato risale al 7 ottobre, nella trasferta di Genova contro il Genoa: 1-0 con gol di Christian Pulisic nel finale.

Dopo quella partita ci fu la sosta e il club rossonero in quel caso andò a riposo da capolista. Al ritorno da quelle due settimane sono seguite quattro gare di Serie A senza vittoria, due pareggi, due sconfitte e un terzo posto a 8 lunghezze dall'Inter in testa che non soddisfa i tifosi. Troppo poco per una squadra costruita per ben altri risultati.