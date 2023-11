Milan, Il Giornale: “A Pioli serve il coraggio di cambiare il suo staff”

Una provocazione nei confronti del tecnico emiliano Stefano Pioli che non passerà di certo inosservata. Quel che è vero è che il Milan ha avuto 24 infortuni in meno di 4 mesi. Troppi, decisamente troppi e l'allenatore del Milan lo sa. Lui stesso lo ha ammesso in conferenza stampa: "Non ho nessuna spiegazione, ma non può essere solo sfortuna". Pioli è legatissimo al suo staff e rimane da capire se avrà la determinazione di fare un cambiamento radicale nei confronti dei suoi collaboratori.