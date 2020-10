Milan, per Pioli compleanno da primato ed un sogno chiamato Europa

Pioli compie 55 anni: il suo Milan non vuole smettere di stupire

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico del Milan, è il protagonista dell’approfondimento del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. L’allenatore rossonero, infatti, compie oggi 55 anni. Pioli festeggia il suo compleanno da tecnico di un Milan primo in classifica in Serie A e reduce da un bel successo nel derby contro l’Inter.

Proprio per questo, ieri, Pioli è stato intervistato da ‘Radio Anch’Io‘: il tecnico del Milan ha rilasciato una lunga ed interessante intervista nella quale ha toccato molti temi importanti. A cominciare proprio dalle rinnovate ambizioni di un Diavolo da sogno. “Siamo il Milan e dobbiamo giocare con ambizione ogni competizione – ha detto Pioli -. Giocando così tanto, non sarà facile mantenere sempre il livello alto ed avrò bisogno di tutti i giocatori”.

“Io metterò sempre in campo la formazione migliore. In campionato, dove ritengo oggettivamente che ci siano tre formazioni che hanno qualcosa in più rispetto a noi. Ma vogliamo fare bene anche in Europa. Siamo nell’Europa che conta di meno, ma vogliamo provare a vincerla – ha proseguito Pioli -. Il nostro girone è equilibrato, il Lille è primo in Francia. Dobbiamo cercare di iniziare bene il nostro percorso a partire dal match di Glasgow“.

Il Milan di Pioli è decollato dopo il lockdown. Ma per l’allenatore emiliano la ‘genesi’ della sua squadra ha radici ben più profonde … “Questo Milan è nato a gennaio 2020, con gli arrivi di Zlatan Ibrahimović, Simon Kjaer ed Alexis Saelemaekers. Da lì siamo cresciuti. È un percorso iniziato da qualche mese ed ora i risultati stanno arrivando. Sappiamo che ci saranno momenti difficili, ma siamo un gruppo unito che ha voglia di fare e che ha sempre voglia di vincere la prossima partita”.

Tra i simboli del Milan di Pioli, naturalmente, Ibrahimović. “Ogni squadra deve prendere il meglio da ciascun giocatore. Da Ibra, ma anche dai suoi compagni. Gli arrivi di Zlatan, Kjaer e Saelemaekers ci hanno permesso di crescere, di aumentare la nostra autostima e adesso stanno arrivando i risultati. Il futuro di Ibra? Credo che nemmeno lui ci stia pensando adesso. La cosa più bella è vederlo felice di allenarsi e giocare, poi vedremo cosa succederà nella prossima stagione. È ancora presto”.

Così, invece, il tecnico del Milan si è espresso su Sandro Tonali: “Ha avuto un’estate un po’ difficile, è arrivato negli ultimi giorni di mercato. Ma per me è un titolare. Ho la fortuna di avere più titolari, vedremo strada facendo. Lui è pronto”. Non c’è stato nulla da fare, invece, per il ritorno di Tiémoué Bakayoko in rossonero. Il centrocampista francese è finito al Napoli da Gennaro Gattuso. “Non è arrivato, è vero – ha detto Pioli -; non so se sia stato per una questione economica, ma poco importa. A centrocampo pensiamo di essere a posto così: ho quattro giocatori che godono della mia massima fiducia”.

Chiusura dedicata al rinnovo del contratto di calciatori importanti in casa rossonera. "La società sa della loro importanza – l'opinione di Pioli -, di quella dei giocatori in scadenza come Gigio Donnarumma, Hakan Çalhanoglu e lo stesso Ibrahimović. Stanno lavorando e faranno di tutto per continuare insieme".