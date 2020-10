TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 20 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 20 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, parla quasi interamente del ritorno della Champions League. Oggi in campo Dinamo Kiev-Juventus (ore 18:55) e Lazio-Borussia Dortmund (ore 21:00). Il quotidiano torinese chiede all’attaccante spagnolo Álvaro Morata di ‘rimpiazzare’ Cristiano Ronaldo, assente poiché positivo al CoVid_19.

All’Olimpico, invece, sarà sfida tra grandi bomber: Ciro Immobile contro Erling Braut Haaland. Chi avrà la meglio? Domani giocheranno anche Inter, che medita di rilanciare Radja Nainggolan, ed Atalanta, che vuole riprendersi dalla batosta di Napoli in campionato.

Chiusura dedicata al Torino: urgono rimedi in casa granata. Con un Toro così, Andrea Belotti potrebbe infatti andare via.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>