Milan, 20 gare senza sconfitta per Pioli: i suoi predecessori

Milan, che striscia di imbattibilità con Pioli!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli è imbattuto da 118 giorni. I rossoneri, sotto la guida del tecnico emiliano, sono giunti a 20 gare consecutive senza sconfitta, tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League, a cavallo tra le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Lo ‘score‘ del Milan parla di 16 vittorie e 4 pareggi.

Il magic moment del Milan di Pioli dura dallo scorso 12 giugno 2020, giorno di Juventus-Milan 0-0, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2019-2020. Numeri importanti, quelli della compagine rossonera, che consegnano Pioli alla storia. O, almeno, a parte di questa. Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, nel passato del Milan, infatti, soltanto cinque tecnici erano riusciti a fare come o meglio di Pioli sulla panchina del Diavolo.

Su tutti, Fabio Capello: il suo Milan restò imbattuto per 42 partite di fila (33 vittorie e 9 pareggi), dal 18 aprile 1992 al 7 marzo 1993. Quindi, il Milan di Arrigo Sacchi si fermò a 31 (19 vittorie e 12 pareggi), dal 5 gennaio al 30 agosto 1989. Il ‘Parón‘, Nereo Rocco, totalizzò 26 gare utili consecutive (17 vittorie e 9 pareggi) con il Milan dal 19 aprile 1970 al 28 febbraio 1971.

Poi, in questa speciale graduatoria troviamo l’ungherese Lajos Czeizler, con 24 partite senza sconfitta in rossonero (18 vittorie e 6 pareggi) dal 3 dicembre 1950 al 1° aprile 1951. Pari merito con Pioli, ma con 15 vittorie e 5 pareggi, troviamo infine Nils Liedholm: per lo svedese, 20 gare senza mai perdere dal 13 settembre 1964 al 31 gennaio 1965. LO ‘SFOGO’ DI ADRIANO GALLIANI IN MERITO L’ATTUALE MOMENTO ROSSONERO >>>