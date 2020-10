Galliani: “Milan primo da 16 giornate, nessuno lo dice”

Ultime Notizie Milan: Galliani elogia i rossoneri

MILAN NEWS – Un passato lungo 30 anni non si cancella. Adriano Galliani, nonostante ora sia amministratore delegato del Monza, continua a essere un grande tifoso rossonero. Ecco perché ai microfoni della Rai ha parlato anche del Derby di ieri, Inter-Milan, finito 1-2. Ecco le sue parole: “Se vai in campo con 6-7 titolari sei una squadra inevitabilmente diversa. Sono ultratifoso del Milan, quindi figuriamoci. Parlando da sportivo però magari l’Inter con Skriniar e Bastoni sarebbe stata una squadra diversa. Come Ibrahimovic avrebbe otto gol e non quattro, se avesse giocato le altre due partite. È una lotteria, col Covid dobbiamo convivere tutti”.

Sull’ipotesi bolla per la Serie A: “Difficile fare più di ciò che si fa. Qualunque cosa fai sbagli, perché il tema è troppo complesso. La bolla è andata bene per l’NBA per un periodo limitatissimo, ma come si fa a tenere i giocatori in una bolla per nove mesi… Finché non arriva il vaccino questo virus ci perseguiterà. Più di così non si può fare, i medici devono capire da dove partono i focolai. Ho timore quando i giocatori vanno fuori, ma non voglio dire nulla per non suscitare polemiche. Penso che sia difficile fare più di quanto fatto da Lega e FIGC”.

Sul Derby e la serie di vittorie milanista: “Il Milan è in testa da sedici giornate e non mi pare di averlo letto su nessun giornale. Dopo il lockdown ci sono state 12 partite, il Milan è finito primo e adesso ha ricominciato primo vincendo tutte le partite fra campionato, amichevoli ed Europa League. Il futuro non lo conosco, prendo atto che il Milan è primo da sedici giornate ed è strano che nessuno lo commenti. Dieci anni fa abbiamo vinto l’ultimo Derby in casa dell’Inter e c’era Ibra, 1-0, ricordo rigore con fallo di Materazzi uguale e identico a quello di ieri di Kolarov. Ibrahimovic è straordinario”.

