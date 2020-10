Pioli: “Il Milan è nato a gennaio con gli arrivi di Ibra, Kjaer e Saelemaekers”

Milan, Pioli parla del momento della sua squadra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato questa mattina in esclusiva ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport‘ in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘. Queste le dichiarazioni di Pioli sul momento in cui è nato il suo Milan. L’allenatore emiliano, lo ricordiamo, subentrò a Marco Giampaolo nell’ottobre 2019.

“Io credo che il Milan sia nato dal gennaio 2020, con gli arrivi di Zlatan, di Simon Kjaer, di Alexis Saelemaekers, con la costruzione di una squadra più vicina alle nostre idee e e meccanismi. Abbiamo lavorato su situazioni e posizioni in campo, siamo cresciuti in autostima, consapevolezza. E’ un percorso di tanti mesi che sta dando risultati positivi: arriveranno momenti difficili, ma siamo un gruppo unito con tanta voglia di migliorare”. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MISTER PIOLI >>>