Milan, Pioli: “Tonali? Giocatore di prospettiva e qualità: per me è un titolare”

Milan, Pioli parla del giovane acquisto Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato questa mattina in esclusiva ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport‘ in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio 1‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Sandro Tonali, colpo del Milan nel calciomercato estivo, strappato al Brescia per 35 milioni di euro tra prestito oneroso, diritto di riscatto e bonus.

“Sandro ha avuto un’estate un po’ difficile, è un giocatore di grandissima prospettiva, ma di gran qualità, senso della posizione, trasmissione della palla veloce. Per me è un titolare. Ho la fortuna di avere più titolari in questa squadra. Abbiamo la fortuna ed il piacere di giocare più partite. Non siamo ancorati ad un unico sistema, possiamo variare, adesso stiamo facendo bene con questo modo di stare in campo”, ha detto Pioli su Tonali. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI MISTER PIOLI >>>