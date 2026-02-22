Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan-Parma, giocano Leao e Pulisic in attacco: numeri (quasi) identici, ma un retroscena inquietante

Milan, contro il Parma riecco Leao e Pulisic in attacco: finora praticamente mai insieme
Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà il Parma di Carlos Cuesta a 'San Siro' e, per l'occasione, riproporrà la coppia d'attacco composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. Erano i titolari designati, eppure ...
Alle ore 18:00, a 'San Siro', si disputerà Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, riproporrà la coppia d'attacco composta da Rafael Leao e Christian Pulisic.

Milan-Parma, giocano Leao e Pulisic

L'ultima volta insieme in campo? Più di un mese fa, il 18 gennaio scorso, in occasione di Milan-Lecce 1-0. Prima si erano visti in campo insieme contro il Genoa a inizio 2026 e, prima ancora, nella prima parte di stagione, soltanto nel derby d'andata. In sole tre partite, dunque, più qualche altro spezzone condiviso: 11' contro la Juventus, 20' contro il Parma all'andata, 30' a Firenze e 13' a Pisa. Totale minutaggio comune, 315'.

Leao-Pulisic era la coppia d'attacco designata a inizio stagione ma, a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito, alternativamente, l'uno e l'altro, fin qui Allegri non li ha praticamente mai avuti integri a disposizione insieme. Ciò non ha impedito al portoghese e allo statunitense di realizzare gol importanti per le fortune del Milan.

Finora hanno ottime medie. Ma devono riprendere a trascinare

Anche in una stagione condizionata, infatti, dai guai fisici e senza poter contare troppo sul reciproco aiuto, entrambi hanno un ruolino di marcia similare: 8 gol in 18 partite di campionato. Uno ogni 146' Leao, che ha giocato 1.174'; uno ogni 112' Pulisic, che è rimasto in campo soltanto per 901' fin qui.

Leao ha già eguagliato i numeri dell'anno passato, che aveva però raggiunto in 34 partite. Pulisic era partito a razzo, segnando a raffica tra agosto e dicembre. Poi si è fermato e, nel 2026, è ancora a secco. Per tutti e due, oggi contro il Parma, l'obiettivo è ritrovare il gol per spingere il Milan verso una vittoria che sarebbe importantissima. Con la doppia cifra nel mirino e altri traguardi da raggiungere da qui a fine stagione. Possibilmente insieme.

