Leao-Pulisic era la coppia d'attacco designata a inizio stagione ma, a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito, alternativamente, l'uno e l'altro, fin qui Allegri non li ha praticamente mai avuti integri a disposizione insieme. Ciò non ha impedito al portoghese e allo statunitense di realizzare gol importanti per le fortune del Milan.

Finora hanno ottime medie. Ma devono riprendere a trascinare — Anche in una stagione condizionata, infatti, dai guai fisici e senza poter contare troppo sul reciproco aiuto, entrambi hanno un ruolino di marcia similare: 8 gol in 18 partite di campionato. Uno ogni 146' Leao, che ha giocato 1.174'; uno ogni 112' Pulisic, che è rimasto in campo soltanto per 901' fin qui.

Leao ha già eguagliato i numeri dell'anno passato, che aveva però raggiunto in 34 partite. Pulisic era partito a razzo, segnando a raffica tra agosto e dicembre. Poi si è fermato e, nel 2026, è ancora a secco. Per tutti e due, oggi contro il Parma, l'obiettivo è ritrovare il gol per spingere il Milan verso una vittoria che sarebbe importantissima. Con la doppia cifra nel mirino e altri traguardi da raggiungere da qui a fine stagione. Possibilmente insieme.