Milan, ottimismo per il rinnovo di Bennacer. Più complesso quello di Leao

Come riporta la 'rosea', per quegli otto rinnovi il Milan ha speso ben 107 milioni di euro, cifra che comprende gli stipendi in questa stagione e nelle successive, fino alla scadenza dell’accordo. Per rinnovare il contratto di Bennacer, Leao e Giroud ce ne vogliono 93 di milioni, poco meno di quanto abbia già speso il Milan per i rinnovi appena citati. Tra i tre, quello più semplice è sicuramente il rinnovo dell'attaccante francese in quanto c'è la volontà da entrambe le parti di continuare insieme.

Per quanto riguarda Bennacer, ci sarebbe dell'ottimismo per la riuscita dell'operazione. Ismael e il Milan si parlano da tempo e una stretta di mano per un quinquennale intorno ai 3,5-4 milioni a stagione è possibile. Un accordo impegnativo, molto superiore a quello attuale da 1,5 milioni ma in linea con la crescita del numero 4. Discorso più complesso, invece, per Rafa Leao. L'agente del calciatore chiede una cifra notevole per il prolungamento del suo assistito e accettare le richieste verso significa chiamare nuove richieste al rialzo di altri giocatori della rosa. Il Milan finora è riuscito a mantenere un equilibrio in tal senso e non è andato oltre i quattro milioni più bonus (lo stipendio percepito da Theo Hernandez). Proprio per questo motivo si respira un certo pessimismo in merito al rinnovo del contratto di Leao. In ogni caso, però, il futuro sorride al Milan: Kalulu, Tomori, Tonali, De Ketelaere, Theo Hernandez, Maignan, Origi e Pobega sono tutti legati al club almeno fino al 2026. Futuro di Leao incerto: rinnovo complicato ma non partirà a zero.