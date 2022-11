Calciomercato Milan – Leao, rinnovo complicato ma non partirà a zero

Rafael Leao e un rinnovo con il Milan sempre più complicato: l'attaccante portoghese, però, non farà la stessa fine di Kessie

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' si sofferma sul futuro di Rafael Leao. Il calciatore del Milan, ritenuto il miglior giocatore della passata stagione in Serie A, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024 che non è stato ancora rinnovato. L'intenzione della dirigenza era quello di rinnovare prima dell'inizio del Mondiale, ma così non è stato. Dunque, con la manifestazione alle porte in cui potrebbe rendersi protagonista assoluto, adesso c'è il rischio che Leao possa disputare un grande Mondiale e chiedere una cifra molto elevata per il rinnovo.

Ecco perché, dalle parti di via Aldo Rossi, non c'è il minimo dubbio che se non si dovesse arrivare ad un accordo con giocatore e agente verrà ceduto in estate. Ad un anno da quella che sarebbe la scadenza del contratto, non c'è da stupirsi se Leao possa essere ceduto per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Di certo è che non lascerà il Milan a gennaio, in quanto sarebbe troppo complicato prendere un sostituto all'altezza in una stagione così importante in corso. Così come è certo che non andrà in scadenza di contratto come accadde con Donnarumma, Calhanoglu, Kessie e Romagnoli.

Qualora Leao dovesse lasciare il Milan in estate, il Milan avrebbe tanta disponibilità economica per sostituirlo con un profilo anche un po' più affermato. Tra i nomi seguiti dal club ci sono quelli di Noah Okafor, esterno svizzero che ha già colpito il Milan in Champions League con il Salisburgo, e Noa Lang, calciatore in forza al Club Brugge e che piace da tempi non sospetti ai rossoneri. In attesa di sviluppi sul suo futuro, domani sera Leao giocherà la sua ultima partita con il Milan prima dell'inizio del Mondiale in Qatar.