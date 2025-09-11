Milan, Nkunku deve accelerare i tempi? Ecco le sue condizioni

Con il probabile forfait di Rafael Leao per Milan-Bologna (non ancora al meglio dopo l'infortunio al polpaccio contro il Bari), Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sulla coppia Pulisic-Gimenez per l'attacco, questo anche perché Nkunku non sarebbe ancora al meglio dal punto di vista fisico. L'attaccante è arrivato dal Chelsea per una cifra che può superare i 40 milioni di euro con i bonus. Ha lavorato a Milanello, ma non sarebbe ancora del tutto pronto.
Milan, Nkunku potrebbe giocare subito contro il Bologna? Il Corriere dello Sport fa il punto sulle sue condizioni in vista della gara
Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Nkunku potrebbe essere una carta dalla panchina contro il Bologna. Il francese non avrebbe ancora la condizione fisica e atletica per giocare dall'inizio, ma starebbe lavorando duramente a Milanello per dare dà subito un importante contributo al Milan. Secondo il quotidiano, vista l'assenza probabile di Leao, Nkunku potrebbe dovere accelerare i tempi per entrare in forma.
Vedremo se il francese debutterà contro il Bologna e se scenderà in campo solo contro l'Udinese settimana prossima.
