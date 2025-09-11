Milan, Nkunku deve accelerare i tempi? Ecco le sue condizioni

Con il probabile forfait di Rafael Leao per Milan-Bologna (non ancora al meglio dopo l'infortunio al polpaccio contro il Bari), Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sulla coppia Pulisic-Gimenez per l'attacco, questo anche perché Nkunku non sarebbe ancora al meglio dal punto di vista fisico. L'attaccante è arrivato dal Chelsea per una cifra che può superare i 40 milioni di euro con i bonus. Ha lavorato a Milanello, ma non sarebbe ancora del tutto pronto.